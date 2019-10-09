Юнкер: Жесткий Brexit приведет к упадку Британии

9 октября, 2019, 13:40

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Brexit без соглашения приведет к "упадку" Великобритании

Об этом Юнкер заявил в интервью изданию Les Echos.

По словам Юнкера, если сделка по Brexit не будет согласована, это приведет к "упадку" Соединенного Королевства, а также и к одновременному ослаблению континента.

"Я не принимаю обвинения в том, что возможный провал переговоров по Brexit обусловлен позицией ЕС. "Первородный грех" здесь лежит на Великобритании, не на ЕС", - добавил глава Еврокомиссии.