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Espreso.tvОбществоЮнкер: Жесткий Brexit приведет к упадку Британии

Юнкер: Жесткий Brexit приведет к упадку Британии

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Brexit без соглашения приведет к "упадку" Великобритании

Об этом Юнкер заявил в интервью изданию Les Echos.

По словам Юнкера, если сделка по Brexit не будет согласована, это приведет к "упадку" Соединенного Королевства, а также и к одновременному ослаблению континента.

"Я не принимаю обвинения в том, что возможный провал переговоров по Brexit обусловлен позицией ЕС. "Первородный грех" здесь лежит на Великобритании, не на ЕС", - добавил глава Еврокомиссии.

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