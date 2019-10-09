Юнкер: Жесткий Brexit приведет к упадку Британии
9 октября, 2019, 13:40
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Brexit без соглашения приведет к "упадку" Великобритании
Об этом Юнкер заявил в интервью изданию Les Echos.
По словам Юнкера, если сделка по Brexit не будет согласована, это приведет к "упадку" Соединенного Королевства, а также и к одновременному ослаблению континента.
"Я не принимаю обвинения в том, что возможный провал переговоров по Brexit обусловлен позицией ЕС. "Первородный грех" здесь лежит на Великобритании, не на ЕС", - добавил глава Еврокомиссии.
- 3 октября Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании о выходе страны из состава Европейского Союза (Brexit).
- Перед этим Борис Джонсон сделал ЕС очередное предложение по выходу страны из состава Союза. По словам Джонсона, в нем говорится, что не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи нее.
- 7 октября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС должен принять решение по Brexit до конца этой недели.
- 8 октября Борис Джонсон поговорил с канцлером Германии о предложениях, которые он представил ЕС, но она ясно дала понять: соглашение на их основе "скорее всего маловероятно".
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-