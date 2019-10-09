Усик вызвал на бой чемпиона мира в супертяжелом весе Уайлдера
9 октября, 2019, 15:31
Украинский боксер Александр Усик бросил вызов чемпиону мира в супертяжелом весе американцу Деонтею Уайлдеру
Об этом сообщает Boxing Hype в Instagram.
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик заявил, что готов драться с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в хэвивейте Деонтеем Уайлдером в США и пообещал не отдать ему в поединке победу ни в одном из раундов.
"Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я - лучший супертяжеловес мира", - сказал Усик, который 12 октября дебютирует в супертяжелом весе боем против американца Чазза Уизерспуна.
- Напомним, 9 октября стало известно, что Александр Усик 12 октября встретится с американцем Чаззом Уизерспуном.
- 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг..
- Тайрон Спонг, которого поймали на допинге перед боем с украинцем Александром Усиком, заявил о манипуляции с его пробами .
- Сопромоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что знал о возможных проблемах нидерландца Тайрона Спонга с допингом еще на прошлой неделе и начал искать ему замену.
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