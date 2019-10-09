Усик вызвал на бой чемпиона мира в супертяжелом весе Уайлдера

9 октября, 2019, 15:31

Украинский боксер Александр Усик бросил вызов чемпиону мира в супертяжелом весе американцу Деонтею Уайлдеру

Об этом сообщает Boxing Hype в Instagram.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик заявил, что готов драться с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в хэвивейте Деонтеем Уайлдером в США и пообещал не отдать ему в поединке победу ни в одном из раундов.

"Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я - лучший супертяжеловес мира", - сказал Усик, который 12 октября дебютирует в супертяжелом весе боем против американца Чазза Уизерспуна.