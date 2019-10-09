Усик на тренировке "нокаутировал" маскота "Чикаго Буллз"

9 октября, 2019, 12:29

Украинский боксер Александр Усик посетил тренировку "Чикаго Буллз" и "нокаутировал" маскота клуба НБА

Об этом сообщает DAZN USA в twitter.

Александр Усик перед дебютным боем в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна в Чикаго, посетил тренировку знаменитого клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Буллз".

Украинец получил в подарок майку "быков" и в шутку провел битву взглядов с маскотом команды и отправил его в "нокаут".