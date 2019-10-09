Усик на тренировке "нокаутировал" маскота "Чикаго Буллз"
9 октября, 2019, 12:29
Украинский боксер Александр Усик посетил тренировку "Чикаго Буллз" и "нокаутировал" маскота клуба НБА
Об этом сообщает DAZN USA в twitter.
Александр Усик перед дебютным боем в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна в Чикаго, посетил тренировку знаменитого клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Буллз".
Украинец получил в подарок майку "быков" и в шутку провел битву взглядов с маскотом команды и отправил его в "нокаут".
Usyk 1 @BennyTheBull : 0 pic.twitter.com/XH2TUxusEr- DAZN USA (@DAZN_USA) October 8, 2019
- Напомним, 9 октября стало известно, что Александр Усик 12 октября встретится с американцем Чаззом Уизерспуном.
- 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг.
- Тайрон Спонг, которого поймали на допинге перед боем с украинцем Александром Усиком, заявил о манипуляции с его пробами.
- Сопромоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что знал о возможных проблемах нидерландца Тайрона Спонга с допингом еще на прошлой неделе и начал искать ему замену.
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