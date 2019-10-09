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Espreso.tvСпортУсик на тренировке "нокаутировал" маскота "Чикаго Буллз"

Усик на тренировке "нокаутировал" маскота "Чикаго Буллз"


фото: twitter
Украинский боксер Александр Усик посетил тренировку "Чикаго Буллз" и "нокаутировал" маскота клуба НБА

Об этом сообщает DAZN USA в twitter.

Александр Усик перед дебютным боем в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна в Чикаго, посетил тренировку знаменитого клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Буллз".

Украинец получил в подарок майку "быков" и в шутку провел битву взглядов с маскотом команды и отправил его в "нокаут".

  • Напомним, 9 октября стало известно, что Александр Усик 12 октября встретится с американцем Чаззом Уизерспуном.
  • 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг.
  • Тайрон Спонг, которого поймали на допинге перед боем с украинцем Александром Усиком, заявил о манипуляции с его пробами.
  • Сопромоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что знал о возможных проблемах нидерландца Тайрона Спонга с допингом еще на прошлой неделе и начал искать ему замену.
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