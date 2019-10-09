Турция обещает начать наступление в Сирии "в ближайшее время"
9 октября, 2019, 11:38
Турция заявляет, что "в ближайшее время" начнет наступление на севере Сирии на фоне усиленных ею позиций на границе с этой страной
В официальных сообщениях говорится, что десятки военных грузовиков, бронетранспортеров и танков 8 октября поздно вечером двигались в направлении города Акчакале, информирует Радио Свобода.
Турецкие официальные лица заявили, что военные нанесли удар по территориям на сирийско-иракской границе, чтобы помешать курдским силам использовать маршрут для усиления своих подразделений в регионе.
Изданию Washington Post представитель президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана сообщил, что турецкие силы вместе со "Свободной сирийской армией" пересекут сирийскую границу "в ближайшее время".
- Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
- Главные сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии, ведущие дипломаты резко раскритиковали такую позицию Белого дома, обвинив его руководителя в измене союзникам-курдам.
- После этого Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер считает недопустимым.
- Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.
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