Турция обещает начать наступление в Сирии "в ближайшее время"

9 октября, 2019, 11:38

Турция заявляет, что "в ближайшее время" начнет наступление на севере Сирии на фоне усиленных ею позиций на границе с этой страной

В официальных сообщениях говорится, что десятки военных грузовиков, бронетранспортеров и танков 8 октября поздно вечером двигались в направлении города Акчакале, информирует Радио Свобода.

Турецкие официальные лица заявили, что военные нанесли удар по территориям на сирийско-иракской границе, чтобы помешать курдским силам использовать маршрут для усиления своих подразделений в регионе.

Изданию Washington Post представитель президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана сообщил, что турецкие силы вместе со "Свободной сирийской армией" пересекут сирийскую границу "в ближайшее время".