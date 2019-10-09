Евро-2020: в матче сборной Украины ожидается аншлаг
9 октября, 2019, 19:08
На квалификационный матч сборной Украины против команды Литвы продано более чем 35 тыс. билетов
Об этом сообщает "Футбол 1".
На квалификационный матч Евро-2020 между национальными командами Украины и Литвы ожидается большое количество болельщиков. По состоянию на сегодняшний день продано уже более 35 тыс. билетов, стадион "Металлист", на котором и пройдет встреча, вмещает более 40 тыс.
В квалификации к Евро-2020 11 октября сборная Украины в Харькове сыграет против Литвы, а через три дня в Киеве национальная команда будет принимать Португалию.
- 9 октября защитник сборной Украины Александр Караваев призвал болельщиков поддержать команду на стадионе.
- 8 октября полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев пригрозил "поломать" партнера по сборной Украины Андрея Ярмоленко .
- 4 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение довызвать в команду Сергея Сидорова , Виктора Коваленко и Евгения Шахова.
- Напомним, 20 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
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