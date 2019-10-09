Евро-2020: в матче сборной Украины ожидается аншлаг

9 октября, 2019, 19:08

На квалификационный матч сборной Украины против команды Литвы продано более чем 35 тыс. билетов

Об этом сообщает "Футбол 1".

На квалификационный матч Евро-2020 между национальными командами Украины и Литвы ожидается большое количество болельщиков. По состоянию на сегодняшний день продано уже более 35 тыс. билетов, стадион "Металлист", на котором и пройдет встреча, вмещает более 40 тыс.

В квалификации к Евро-2020 11 октября сборная Украины в Харькове сыграет против Литвы, а через три дня в Киеве национальная команда будет принимать Португалию.