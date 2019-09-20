Шевченко объявил состав сборной на матчи против Литвы и Португалии

20 сентября, 2019, 20:54

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии

Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на решающие матчи квалификации Евро-2020 против сборных Литвы и Португалии.

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Денис Бойко ( "Динамо"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все - "Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "Динамо" Киев), Игорь Пластун ( "Гент", Бельгия), Эдуард Соболь (" Брюгге ", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (все - "Шахтер" Донецк), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ( "Шахтер" Донецк).

Резервный список: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Беседин (все - "Динамо" Киев), Виктор Коваленко ( "Шахтер" Донецк), Роман Безус ( "Гент", Бельгия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия).

Национальная команда начнет сборы 7 октября в Харькове.

Матч со сборной Литвы состоится 11 октября в Харькове, а против Португалии - 14 октября в Киеве.