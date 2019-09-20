Шевченко объявил состав сборной на матчи против Литвы и Португалии
Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на решающие матчи квалификации Евро-2020 против сборных Литвы и Португалии.
Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Денис Бойко ( "Динамо"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания).
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все - "Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "Динамо" Киев), Игорь Пластун ( "Гент", Бельгия), Эдуард Соболь (" Брюгге ", Бельгия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (все - "Шахтер" Донецк), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).
Нападающие: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ( "Шахтер" Донецк).
Резервный список: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Беседин (все - "Динамо" Киев), Виктор Коваленко ( "Шахтер" Донецк), Роман Безус ( "Гент", Бельгия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия).
Национальная команда начнет сборы 7 октября в Харькове.
Матч со сборной Литвы состоится 11 октября в Харькове, а против Португалии - 14 октября в Киеве.
- После 5-ти сыгранных матчей сборная Украины занимает первое место в группе, опережая Португалию на 5 пунктов.
- Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила в Вильнюсе команду Литвы со счетом 3:0.
- 10 сентября сборная Украины сыграла 2:2 и с Нигерией.
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