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Espreso.tvСпортШевченко довызвал в сборную троих футболистов

Шевченко довызвал в сборную троих футболистов


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Анддрий Шевченко принял решение довызвать в команду Сергея Сидорова, Виктора Коваленко и Евгения Шахова

Об этом сообщает официальный сайт Футбольной Ассоциации Украины.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение перевести из резервного списка сборной в основной полузащитника донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко, капитана киевского "Динамо" Сергея Сидорова и новичка итальянского "Лечче" Евгения Шахова.

7 октября сборная соберется в Харькове, для того чтобы начать подготовку к квалификационным матчам Евро-2020 против Литвы (11 октября, Харьков) и Португалии (14 октября, Киев).

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