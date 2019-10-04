Шевченко довызвал в сборную троих футболистов

4 октября, 2019, 19:05

Главный тренер сборной Украины Анддрий Шевченко принял решение довызвать в команду Сергея Сидорова, Виктора Коваленко и Евгения Шахова

Об этом сообщает официальный сайт Футбольной Ассоциации Украины.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение перевести из резервного списка сборной в основной полузащитника донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко, капитана киевского "Динамо" Сергея Сидорова и новичка итальянского "Лечче" Евгения Шахова.

7 октября сборная соберется в Харькове, для того чтобы начать подготовку к квалификационным матчам Евро-2020 против Литвы (11 октября, Харьков) и Португалии (14 октября, Киев).