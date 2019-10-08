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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" пригрозил "поломать" Ярмоленко

Футболист "Динамо" пригрозил "поломать" Ярмоленко


фото: ffu.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев пригрозил "поломать" партнера по сборной Украины Андрея Ярмоленко

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев пошутил, что может "поломать" партнера по национальной команде Андрей Ярмоленко.

"С удовольствием работал в тренажерном зале, смотрел на Ярмоленко, как он работает. Он мотивирует. Видно, что игрок АПЛ, работает над физической формой, они все там такие габаритные. Но я все равно его поломаю", - сказал Караваев.

В этом сезоне Ярмоленко провел 6 матчей в АПЛ и забил 3 гола.

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