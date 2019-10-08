Футболист "Динамо" пригрозил "поломать" Ярмоленко
8 октября, 2019, 15:15
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев пригрозил "поломать" партнера по сборной Украины Андрея Ярмоленко
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев пошутил, что может "поломать" партнера по национальной команде Андрей Ярмоленко.
"С удовольствием работал в тренажерном зале, смотрел на Ярмоленко, как он работает. Он мотивирует. Видно, что игрок АПЛ, работает над физической формой, они все там такие габаритные. Но я все равно его поломаю", - сказал Караваев.
В этом сезоне Ярмоленко провел 6 матчей в АПЛ и забил 3 гола.
- Напомним, в 7-м туре чемпионата Англии по футболу Андрей Ярмоленко забил гол и помог "Вест Хэму" сыграть в гостях вничью с "Борнмутом".
- Напомним, 22 сентября, в 6-м туре чемпионата Англии по футболу гол украинца Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед".
- Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед".
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