Футболист сборной Украины призвал болельщиков к действиям

9 октября, 2019, 18:22

Защитник сборной Украины Александр Караваев призвал болельщиков поддержать команду на стадионе

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев призвал болельщиков поддержать национальную команду в матче квалификации Евро-2020 против Литвы.

"Хочу пригласить вас всех на стадион, на матч 11 октября, против Литвы. Мы нуждаемся в вашей поддержке, ведь мы без вас, как без воздуха. Все на стадион", - обратился футболист.

В квалификации к Евро-2020 11 октября сборная Украины в Харькове сыграет против Литвы, а через три дня в Киеве национальная команда будет принимать Португалию.