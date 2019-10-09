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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины призвал болельщиков к действиям

Футболист сборной Украины призвал болельщиков к действиям


фото: facebook
Защитник сборной Украины Александр Караваев призвал болельщиков поддержать команду на стадионе

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев призвал болельщиков поддержать национальную команду в матче квалификации Евро-2020 против Литвы.

"Хочу пригласить вас всех на стадион, на матч 11 октября, против Литвы. Мы нуждаемся в вашей поддержке, ведь мы без вас, как без воздуха. Все на стадион", - обратился футболист.

В квалификации к Евро-2020 11 октября сборная Украины в Харькове сыграет против Литвы, а через три дня в Киеве национальная команда будет принимать Португалию.

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