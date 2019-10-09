Футболист сборной Украины призвал болельщиков к действиям
9 октября, 2019, 18:22
Защитник сборной Украины Александр Караваев призвал болельщиков поддержать команду на стадионе
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев призвал болельщиков поддержать национальную команду в матче квалификации Евро-2020 против Литвы.
"Хочу пригласить вас всех на стадион, на матч 11 октября, против Литвы. Мы нуждаемся в вашей поддержке, ведь мы без вас, как без воздуха. Все на стадион", - обратился футболист.
В квалификации к Евро-2020 11 октября сборная Украины в Харькове сыграет против Литвы, а через три дня в Киеве национальная команда будет принимать Португалию.
- 8 октября полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев пригрозил "поломать" партнера по сборной Украины Андрея Ярмоленко .
- 4 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение довызвать в команду Сергея Сидорова , Виктора Коваленко и Евгения Шахова.
- Напомним, 20 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
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