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Espreso.tvОбществоБританский парламент соберется на специальное внеочередное заседание из-за Brexit

Британский парламент соберется на специальное внеочередное заседание из-за Brexit


фото: reuters
Депутаты Палаты общин Великобритании соберутся на внеочередное заседание парламента в субботу, 19 октября, для принятия решения в ситуации по выходу страны из ЕС

Об этом сообщает BBC.

"Депутаты (Палаты общин - ред.) соберутся на чрезвычайное заседание парламента в субботу в решающий день относительно будущего Brexit", - говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, британский парламент соберется 19 октября после саммита ЕС, который рассматривается как саммит "последней надежды" для сделки между Лондоном и Брюсселем до дедлайна 31 октября, когда Британия должна оставить блок.

Отмечается, что если все же будет условлено о соглашении, премьер-министр Борис Джонсон будет просить британских парламентов одобрить ее. В противном случае, в зале высшего законодательного органа страны будут рассматриваться несколько вариантов.

По словам корреспондента BBC Лауры Кунсберг, депутаты могут решить вывести страну из Евросоюза без соглашения или даже приостановить Brexit.

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