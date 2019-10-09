Британский парламент соберется на специальное внеочередное заседание из-за Brexit
Об этом сообщает BBC.
"Депутаты (Палаты общин - ред.) соберутся на чрезвычайное заседание парламента в субботу в решающий день относительно будущего Brexit", - говорится в сообщении.
Как сообщает BBC, британский парламент соберется 19 октября после саммита ЕС, который рассматривается как саммит "последней надежды" для сделки между Лондоном и Брюсселем до дедлайна 31 октября, когда Британия должна оставить блок.
Отмечается, что если все же будет условлено о соглашении, премьер-министр Борис Джонсон будет просить британских парламентов одобрить ее. В противном случае, в зале высшего законодательного органа страны будут рассматриваться несколько вариантов.
По словам корреспондента BBC Лауры Кунсберг, депутаты могут решить вывести страну из Евросоюза без соглашения или даже приостановить Brexit.
- 3 октября Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании о выходе страны из состава Европейского Союза (Brexit).
- Перед этим Борис Джонсон сделал ЕС очередное предложение по выходу страны из состава Союза. По словам Джонсона, в ней говорится, что не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи нее.
- 7 октября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС должен принять решение по Brexit до конца этой недели.
- 8 октября Борис Джонсон поговорил с канцлером Германии о предложениях, которые он представил ЕС, но она ясно дала понять: соглашение на их основе "скорее всего маловероятно".
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-