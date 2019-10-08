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Espreso.tvОбществоВ Анкаре отреагировали на угрозы Трампа уничтожить экономику Турции

В Анкаре отреагировали на угрозы Трампа уничтожить экономику Турции


фото: kibristoday
Анкара "имеет решимость и силу осуществить свои собственные планы", когда речь идет о национальной безопасности, и "не может контролироваться угрозами"

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай сообщает Daily Sabah.

"Турция не примет создание террористического коридора или террористического государства рядом со своими границами ни при каких обстоятельствах, чего бы это ни стоило", - сказал Октай.

Он добавил, что Турция сохранит свой подход к будущему сирийцев, чтобы обеспечить мир в регионе.

Комментарии вице-президента появились на следующий день после того, как Трамп пригрозил "уничтожить" экономику Турции, если он сочтет шаги Анкары "запрещенными".

  • Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции возле турецкой границы.
  • Главные сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии, ведущие дипломаты резко раскритиковали такую позицию Белого дома, обвинив его руководителя в измене союзникам-курдам.
  • Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.
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