В Анкаре отреагировали на угрозы Трампа уничтожить экономику Турции

8 октября, 2019, 14:36

Анкара "имеет решимость и силу осуществить свои собственные планы", когда речь идет о национальной безопасности, и "не может контролироваться угрозами"

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай сообщает Daily Sabah.

"Турция не примет создание террористического коридора или террористического государства рядом со своими границами ни при каких обстоятельствах, чего бы это ни стоило", - сказал Октай.

Он добавил, что Турция сохранит свой подход к будущему сирийцев, чтобы обеспечить мир в регионе.

Комментарии вице-президента появились на следующий день после того, как Трамп пригрозил "уничтожить" экономику Турции, если он сочтет шаги Анкары "запрещенными".