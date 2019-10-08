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Espreso.tvМирТурция завершила подготовку к операции в Сирии

Турция завершила подготовку к операции в Сирии


фото: reuters
Министерство обороны Турции заявило о завершении подготовки к проведению операции на севере Сирии

Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

В турецком Минобороны отметили важность создания безопасной зоны и мирного коридора для обеспечения безопасности населения Сирии, а также стабильности в регионе.

"Генштаб Вооруженных сил Турции никогда не допустит создания террористического коридора на наших границах. Подготовка к операции завершена", - заявили в министерстве.

  • Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и покидают позиции у турецкой границы.
  • Главные сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии, ведущие дипломаты резко раскритиковали такую позицию Белого дома, обвинив его руководителя в измене союзникам-курдам.
  • После этого Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер считает недопустимым.
  • Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.
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