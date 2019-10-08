Турция завершила подготовку к операции в Сирии

8 октября, 2019, 12:12

Министерство обороны Турции заявило о завершении подготовки к проведению операции на севере Сирии

Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

В турецком Минобороны отметили важность создания безопасной зоны и мирного коридора для обеспечения безопасности населения Сирии, а также стабильности в регионе.

"Генштаб Вооруженных сил Турции никогда не допустит создания террористического коридора на наших границах. Подготовка к операции завершена", - заявили в министерстве.