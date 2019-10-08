"Хватит дурацких игр": Туск обругал Джонсона за Brexit
8 октября, 2019, 16:43
Президент Европейского совета Дональд Туск обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с требованием закончить "дурацкие игры" с Brexit
"На карту поставлена не победа в какой-то дурацкой игре в обвинения. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужно соглашение, вы не хотите отсрочки, вы не хотите отменить выход, quo vadis (куда идешь - ред.)?" - написал Туск в Twitter.
. @BorisJohnson , what's at stake is not winning some stupid blame game . At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You do not want a deal, you do not want an extension, you do not want to revoke, quo vadis?- Donald Tusk (@eucopresident) October 8, 2019
- 3 октября Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании о выходе страны из состава Европейского Союза (Brexit).
- Перед этим Борис Джонсон сделал ЕС очередное предложение по выходу страны из состава Союза. По словам Джонсона, в нем говорится, что не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи нее.
- 7 октября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС должен принять решение по Brexit до конца этой недели.
- 8 октября Борис Джонсон поговорил с канцлером Германии о предложениях, которые он представил ЕС, но она ясно дала понять: соглашение на их основе "скорее всего маловероятно".
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