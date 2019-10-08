"Хватит дурацких игр": Туск обругал Джонсона за Brexit

8 октября, 2019, 16:43

Президент Европейского совета Дональд Туск обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с требованием закончить "дурацкие игры" с Brexit

"На карту поставлена не победа в какой-то дурацкой игре в обвинения. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужно соглашение, вы не хотите отсрочки, вы не хотите отменить выход, quo vadis (куда идешь - ред.)?" - написал Туск в Twitter.

. @BorisJohnson , what's at stake is not winning some stupid blame game . At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You do not want a deal, you do not want an extension, you do not want to revoke, quo vadis? - Donald Tusk (@eucopresident) October 8, 2019