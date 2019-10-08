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Espreso.tvМир"Хватит дурацких игр": Туск обругал Джонсона за Brexit

"Хватит дурацких игр": Туск обругал Джонсона за Brexit


фото: reuters
Президент Европейского совета Дональд Туск обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с требованием закончить "дурацкие игры" с Brexit

"На карту поставлена не победа в какой-то дурацкой игре в обвинения. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужно соглашение, вы не хотите отсрочки, вы не хотите отменить выход, quo vadis (куда идешь - ред.)?" - написал Туск в Twitter.

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