"Предложение, от которого невозможно отказаться": актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского
Карикатуру актер обнародовал в Twitter.
"Мошеннический отец сделал Зеленскому" предложение, от которого тот не мог отказаться ", - подписал работу автор.
Изображения президентов сопровождает цитата из киноленты, отредактированная в соответствии с темой украинско-американского сотрудничества.
"Однажды, и, возможно, такой день никогда не наступит, я позову вас оказать мне услугу. Но в тот день примите этот подарок военной помощи в день свадьбы моей дочери", - говорит персонаж Трампа персонажа Зеленского.
"Предложение, от которого невозможно отказаться" в киноленте "Крестный отец" италоамериканская мафия называла угрозу физической расправой.
The Fraudfather made Zelensky "an offer he could not refuse". pic.twitter.com/qnFFNB5M32- Jim Carrey (@JimCarrey) 6 октября 2019 г.
- Напомним, 25 сентября была обнародована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Оба лидера в частности выразили мнение, что европейские государства недостаточно помогают Украине.
- Кроме того, во время разговора Трамп просил Зеленского рассмотреть возможность возобновить расследование против сына Джо Байдена - главного конкурента Трампа на следующих выборах.
- Официальный Брюссель назвал беспрецедентной поддержку Украины Евросоюзом в ответ на критику Трампа и Зеленского.
- Зеленский заявил, что не может влиять на украинские правоохранительные органы о начале расследования в отношении Джо Байдена.
- Конгресс США требует доступа к записям переговоров Трампа с Путиным .
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