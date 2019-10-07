"Предложение, от которого невозможно отказаться": актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского

7 октября, 2019, 19:08

Голливудский актер Джим Керри высмеял скандальный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в карикатуре по мотивам киносаги "Крестный отец"

Карикатуру актер обнародовал в Twitter.

"Мошеннический отец сделал Зеленскому" предложение, от которого тот не мог отказаться ", - подписал работу автор.

Изображения президентов сопровождает цитата из киноленты, отредактированная в соответствии с темой украинско-американского сотрудничества.

"Однажды, и, возможно, такой день никогда не наступит, я позову вас оказать мне услугу. Но в тот день примите этот подарок военной помощи в день свадьбы моей дочери", - говорит персонаж Трампа персонажа Зеленского.

"Предложение, от которого невозможно отказаться" в киноленте "Крестный отец" италоамериканская мафия называла угрозу физической расправой.

The Fraudfather made Zelensky "an offer he could not refuse". pic.twitter.com/qnFFNB5M32 - Jim Carrey (@JimCarrey) 6 октября 2019 г.