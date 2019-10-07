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Espreso.tvОбщество"Предложение, от которого невозможно отказаться": актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского

"Предложение, от которого невозможно отказаться": актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского

Голливудский актер Джим Керри высмеял скандальный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в карикатуре по мотивам киносаги "Крестный отец"

Карикатуру актер обнародовал в Twitter.

"Мошеннический отец сделал Зеленскому" предложение, от которого тот не мог отказаться ", - подписал работу автор.

Изображения президентов сопровождает цитата из киноленты, отредактированная в соответствии с темой украинско-американского сотрудничества.

"Однажды, и, возможно, такой день никогда не наступит, я позову вас оказать мне услугу. Но в тот день примите этот подарок военной помощи в день свадьбы моей дочери", - говорит персонаж Трампа персонажа Зеленского.

"Предложение, от которого невозможно отказаться" в киноленте "Крестный отец" италоамериканская мафия называла угрозу физической расправой.

  • Напомним, 25 сентября была обнародована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Оба лидера в частности выразили мнение, что европейские государства недостаточно помогают Украине.
  • Кроме того, во время разговора Трамп просил Зеленского рассмотреть возможность возобновить расследование против сына Джо Байдена - главного конкурента Трампа на следующих выборах.
  • Официальный Брюссель назвал беспрецедентной поддержку Украины Евросоюзом в ответ на критику Трампа и Зеленского.
  • Зеленский заявил, что не может влиять на украинские правоохранительные органы о начале расследования в отношении Джо Байдена.
  • Конгресс США требует доступа к записям переговоров Трампа с Путиным .
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