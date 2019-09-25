"Поддержка Украины является беспрецедентной": ЕС отреагировал на критику Трампа и Зеленского

25 сентября, 2019, 20:49

Официальный Брюссель назвал беспрецедентной поддержку Украины Евросоюзом в ответ на критику со стороны президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, висловену в телефонном разговоре, который стал известен широкой публике

Позицию ЕС выразила спикер Верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини Майя Коциянчич, передает "Радио Свобода".

"За эти 5 лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Евросоюза. Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после Революции 2014 года, Евросоюз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ ", - говорится в заявлении.

В ЕС отмечают, что указанная сумма в более чем 15 млрд евро не учитывает предоставленных Украине "многочисленных взносов" от отдельных стран-членов ЕС.

"Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Евросоюзом, Украина достигла большего, чем в течение двух десятилетий до того", - заявили в ЕС .