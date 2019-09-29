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Espreso.tvМирКонгресс США требует доступа к записям переговоров Трампа с Путиным

Конгресс США требует доступа к записям переговоров Трампа с Путиным


фото: DW
Конгресс США требует предоставить доступ к записям переговоров главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф завил, что Конгресс США с целью защиты национальной безопасности намерен получить в свое распоряжение записи переговоров Трампа с Путиным и с другими мировыми лидерами.

"Я считаю, что здесь вопрос первостепенной важности - защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу безопасность в разговорах с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, и таким образом, как считал он, он приносил пользу собственной предвыборной кампании" - сказал Шифф.

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