Конгресс США требует доступа к записям переговоров Трампа с Путиным

29 сентября, 2019, 20:20

Конгресс США требует предоставить доступ к записям переговоров главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф завил, что Конгресс США с целью защиты национальной безопасности намерен получить в свое распоряжение записи переговоров Трампа с Путиным и с другими мировыми лидерами.

"Я считаю, что здесь вопрос первостепенной важности - защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу безопасность в разговорах с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, и таким образом, как считал он, он приносил пользу собственной предвыборной кампании" - сказал Шифф.