Конгресс США требует доступа к записям переговоров Трампа с Путиным
29 сентября, 2019, 20:20
Конгресс США требует предоставить доступ к записям переговоров главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф завил, что Конгресс США с целью защиты национальной безопасности намерен получить в свое распоряжение записи переговоров Трампа с Путиным и с другими мировыми лидерами.
"Я считаю, что здесь вопрос первостепенной важности - защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу безопасность в разговорах с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, и таким образом, как считал он, он приносил пользу собственной предвыборной кампании" - сказал Шифф.
- 29 сентября Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что за счет скандала с расшифровкой его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским его оппоненты из Демократической партии пытаются "остановить его" и "забрать все" у американцев.
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