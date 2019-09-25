"Я никому ничего не должен": Зеленский о расследовании дела в отношении сына Джо Байдена

25 сентября, 2019, 22:09

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом во время 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает "Громадское".

"Я не могу ни на кого давить, я никому не звонил, не просил. Рябошапка должен рассматривать какие угодно дела, какие здесь обещания", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина является независимой страной и никто не влияет на нее, а сам он не может влиять на следователей.

"Я никому ничего не должен", - добавил Зеленский.

На вопрос, ведет ли ГПУ расследование в отношении сына Байдена, Зеленский ответил, что генпрокурор имеет боле важные задачи.

"Вы меня извините, у нас есть своя страна, у нас есть много более важных, действительно важных вопросов. Вы знаете, это дела, очень важные для каждого украинца - это Иловайск, это Майдан, это коррупция, о которой сейчас говорил президент Трамп, и вы знаете, над чем он (генпрокурор, - ред.) работает", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал встречу с Трампом в Нью-Йорке.