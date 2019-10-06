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Espreso.tvОбществоТребование вече "Остановим капитуляцию!": немедленно уволить Богдана

Требование вече "Остановим капитуляцию!": немедленно уволить Богдана


фото: bbc.co.uk
Участники сегодняшнего всенародного вече на столичном Майдане Независимости среди нескольких главных требований, предъявляемых к главе государства и другим центральным органам власти, поддержали скорейшее увольнение Андрея Богдана с должности главы Офиса президента

Об этом говорится в итоговой резолюции, текст которой был прочитан в конце митинга и которую поддержало подавляющее большинство присутствующих, передает Еспресо.TV .

"Требуем у президента немедленно отправить в отставку главу Офиса президента Богдана как человека, стоявшего за срывом подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2013 году и за пренебрежение к гражданскому обществу", - отмечается в резолюции.

Сам Богдан намекнул, что акция была проплаченной.

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