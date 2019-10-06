Требование вече "Остановим капитуляцию!": немедленно уволить Богдана
6 октября, 2019, 21:55
Участники сегодняшнего всенародного вече на столичном Майдане Независимости среди нескольких главных требований, предъявляемых к главе государства и другим центральным органам власти, поддержали скорейшее увольнение Андрея Богдана с должности главы Офиса президента
Об этом говорится в итоговой резолюции, текст которой был прочитан в конце митинга и которую поддержало подавляющее большинство присутствующих, передает Еспресо.TV .
"Требуем у президента немедленно отправить в отставку главу Офиса президента Богдана как человека, стоявшего за срывом подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2013 году и за пренебрежение к гражданскому обществу", - отмечается в резолюции.
Сам Богдан намекнул, что акция была проплаченной.
- Напомним, вече выдвинуло несколько главных предупреждений для команды Зеленского.
- По данным Национальной полиции, в акции в Киеве участвовали 10 тыс. граждан .
- Такие же вече состоялись сегодня в других 40 городах , а также за рубежом.
Читайте также
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
-
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
Читайте также
-
-
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти