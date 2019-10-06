На Майдане началось вече "Остановим капитуляции!". ПРЯМОЙ ЭФИР

6 октября, 2019, 12:03

В воскресенье, 6 октября 2019 года, в 12:00 на Майдане Независимости в Киеве собрались те, кто не согласен с воплощением командой Зеленского предложенной Россией "формулы Штайнмайера"

Вече организует "Движение сопротивления капитуляции".

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"Ждем всех неравнодушных патриотов", - отмечается в приглашении.

Еспресо.TV обеспечивает прямую трансляцию мероприятия.

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Одновременно, то есть тоже в 12:00, такое же вече начнется во многих городах Украины.

Смотреть можно здесь

И здесь