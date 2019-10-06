На вече "Остановим капитуляцию" в Киеве собралось 10 тысяч человек - Нацполиция
Об этом сообщает полиция Киева в facebook.
"К столичной полиции поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Независимости. В настоящее время там находится около 10 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за соблюдением правопорядка следят 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
По данным полиции, нарушений во время мероприятий на Майдане Независимости не зафиксировано.
Участники акции протестуют против действий власти, которые могут привести к капитуляции Украины перед Россией, в частности, из-за реализации "формулы Штайнмайера", предоставления "особого статуса" для Донбасса, отвода украинских войск от линии разграничения.
Организатор вече - "Движение сопротивления капитуляции".
- После завершения вече "Остановим капитуляции!" многотысячная колонна двинулась на Банковую .
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