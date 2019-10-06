На вече "Остановим капитуляцию" в Киеве собралось 10 тысяч человек - Нацполиция

6 октября, 2019, 15:17

По информации Национальной полиции в вече "Остановим капитуляции" на Майдане Независимости приняли участие 10 тысяч человек

Об этом сообщает полиция Киева в facebook.

"К столичной полиции поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Независимости. В настоящее время там находится около 10 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за соблюдением правопорядка следят 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

По данным полиции, нарушений во время мероприятий на Майдане Независимости не зафиксировано.

Участники акции протестуют против действий власти, которые могут привести к капитуляции Украины перед Россией, в частности, из-за реализации "формулы Штайнмайера", предоставления "особого статуса" для Донбасса, отвода украинских войск от линии разграничения.

Организатор вече - "Движение сопротивления капитуляции".