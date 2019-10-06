Богдан намекнул, что вече "Остановим капитуляции!" было проплаченным

6 октября, 2019, 16:35

Об этом Богдан написал в facebook.

Андрей Богдан разместил несколько изображений с вероятной перепиской неизвестных, в которой говорится о том, что за участие в вече "Нет капитуляции!" его участникам якобы предлагают деньги.

К трем скриншотам переписки неизвестных адресатов глава президентской канцелярии прикрепил сообщение: "Скоро кто-то очень испуганный все украденное раздаст народу".

В сообщениях указываются суммы в 100 грн за час участия в акции и 10 грн за принесенный плакат. .