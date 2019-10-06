Богдан намекнул, что вече "Остановим капитуляции!" было проплаченным
6 октября, 2019, 16:35
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан намекнул, что люди получали за участие в вече "Остановим капитуляцию!" деньги
Об этом Богдан написал в facebook.
Андрей Богдан разместил несколько изображений с вероятной перепиской неизвестных, в которой говорится о том, что за участие в вече "Нет капитуляции!" его участникам якобы предлагают деньги.
К трем скриншотам переписки неизвестных адресатов глава президентской канцелярии прикрепил сообщение: "Скоро кто-то очень испуганный все украденное раздаст народу".
В сообщениях указываются суммы в 100 грн за час участия в акции и 10 грн за принесенный плакат. .
- По информации Национальной полиции, в вече "Остановим капитуляцию!" на Майдане Независимости приняли участие 10 тысяч человек .
- Участники вече "Остановим капитуляцию!" на Майдане Незалежности выдвинули украинской власти шесть ключевых требований .
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