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Espreso.tvОбществоБогдан намекнул, что вече "Остановим капитуляции!" было проплаченным

Богдан намекнул, что вече "Остановим капитуляции!" было проплаченным


фото: president.gov.ua
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан намекнул, что люди получали за участие в вече "Остановим капитуляцию!" деньги

Об этом Богдан написал в facebook.

Андрей Богдан разместил несколько изображений с вероятной перепиской неизвестных, в которой говорится о том, что за участие в вече "Нет капитуляции!" его участникам якобы предлагают деньги.

К трем скриншотам переписки неизвестных адресатов глава президентской канцелярии прикрепил сообщение: "Скоро кто-то очень испуганный все украденное раздаст народу".

В сообщениях указываются суммы в 100 грн за час участия в акции и 10 грн за принесенный плакат. .

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