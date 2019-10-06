Участники вече "Остановим капитуляцию!" выдвинули 6 требований к украинской власти
Об этом сообщает "24".
На Майдане Независимости в Киеве участники вече объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинской власти. Они выступают против реализации формулы Штайнмайера.
Участники акции призвали парламентские фракции "Голос", "Европейскую солидарность" и "Батькивщина" создать в Верховной Раде еще одну оппозиционную платформу - "Нет капитуляции" и наладить работу с движением сопротивления.
Также участники вече зачитали со сцены резолюцию и список требований протестующих к украинской власти:
- запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской или любых других регионов Украины;
- запретить использование амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР";
- запретить отвод украинских войск от линии разграничения;
- запретить формирование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасса;
- запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправление на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине российско-украинской границы;
- выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.
- По информации Национальной полиции, в вече "Остановим капитуляцию" на Майдане Независимости приняли участие 10 тысяч человек .
Читайте также
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
-
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
Читайте также
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
-