Участники вече "Остановим капитуляцию!" выдвинули 6 требований к украинской власти

6 октября, 2019, 16:16

Участники вече "Остановим капитуляцию!" на Майдане Незалежности выдвинули украинской власти шесть ключевых требований

Об этом сообщает "24".

На Майдане Независимости в Киеве участники вече объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинской власти. Они выступают против реализации формулы Штайнмайера.

Участники акции призвали парламентские фракции "Голос", "Европейскую солидарность" и "Батькивщина" создать в Верховной Раде еще одну оппозиционную платформу - "Нет капитуляции" и наладить работу с движением сопротивления.

Также участники вече зачитали со сцены резолюцию и список требований протестующих к украинской власти:

- запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской или любых других регионов Украины;

- запретить использование амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР";

- запретить отвод украинских войск от линии разграничения;

- запретить формирование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасса;

- запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправление на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине российско-украинской границы;

- выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.