Великобритания приветствовала подписание "формулы Штайнмайера"
Об этом сообщается на сайте британского МИД, передает DW.
Государственный министр Великобритании по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер назвал это "обнадеживающим шагом" и указал на "явную благосклонность президента Зеленского к поиску дипломатического решения".
Он также подчеркнул, что Лондон поддерживает требования Киева по соблюдению ряда условий проведения местных выборов на востоке Украины, в частности, всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ.
"Теперь Россия должна сыграть свою роль для прекращения конфликта, немедленно перестать поддерживать сепаратистов и выполняя свои обязательства по Минским соглашениями", - добавил британский госминистр.
Согласно "формуле", Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов и постоянный - после того как результаты этих выборов признает ОБСЕ. Под контролем ОБСЕ должно пройти и само голосование.
- Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский подтвердил согласование Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", что предусматривает закон об особом статусе ОРДЛО и проведение выборов на этих территориях.
- Появилось фото "формулы Штайнмайера" с подписями Кучмы, представителей ОРДЛО, РФ и ОБСЕ.
- МИД РФ "положительно оценил" согласование "формулы Штайнмайера".
- Главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" заявили, что украинская власть не получит контроля над участком границы с РФ до проведения выборов в ОРДЛО.
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