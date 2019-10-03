Великобритания приветствовала подписание "формулы Штайнмайера"

3 октября, 2019, 09:03

Министерство иностранных дел Великобритании поддержало подписание Украиной и Россией "формулы Штайнмайера" как части урегулирования конфликта на Донбассе

Об этом сообщается на сайте британского МИД, передает DW.

Государственный министр Великобритании по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер назвал это "обнадеживающим шагом" и указал на "явную благосклонность президента Зеленского к поиску дипломатического решения".

Он также подчеркнул, что Лондон поддерживает требования Киева по соблюдению ряда условий проведения местных выборов на востоке Украины, в частности, всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ.

"Теперь Россия должна сыграть свою роль для прекращения конфликта, немедленно перестать поддерживать сепаратистов и выполняя свои обязательства по Минским соглашениями", - добавил британский госминистр.

Согласно "формуле", Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов и постоянный - после того как результаты этих выборов признает ОБСЕ. Под контролем ОБСЕ должно пройти и само голосование.