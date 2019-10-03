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Espreso.tvОбществоВеликобритания приветствовала подписание "формулы Штайнмайера"

Великобритания приветствовала подписание "формулы Штайнмайера"

Министерство иностранных дел Великобритании поддержало подписание Украиной и Россией "формулы Штайнмайера" как части урегулирования конфликта на Донбассе

Об этом сообщается на сайте британского МИД, передает DW.

Государственный министр Великобритании по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер назвал это "обнадеживающим шагом" и указал на "явную благосклонность президента Зеленского к поиску дипломатического решения".

Он также подчеркнул, что Лондон поддерживает требования Киева по соблюдению ряда условий проведения местных выборов на востоке Украины, в частности, всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ.

"Теперь Россия должна сыграть свою роль для прекращения конфликта, немедленно перестать поддерживать сепаратистов и выполняя свои обязательства по Минским соглашениями", - добавил британский госминистр.

Согласно "формуле", Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов и постоянный - после того как результаты этих выборов признает ОБСЕ. Под контролем ОБСЕ должно пройти и само голосование.

  • Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский подтвердил согласование Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", что предусматривает закон об особом статусе ОРДЛО и проведение выборов на этих территориях.
  • Появилось фото "формулы Штайнмайера" с подписями Кучмы, представителей ОРДЛО, РФ и ОБСЕ.
  • МИД РФ "положительно оценил" согласование "формулы Штайнмайера".
  • Главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" заявили, что украинская власть не получит контроля над участком границы с РФ до проведения выборов в ОРДЛО.
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