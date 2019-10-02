Зеленский приехал в Раду для переговоров с фракциями: под парламентом собираются протестующие

2 октября, 2019, 11:03

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.Нет .

Он предположил, что Зеленский приехал обсудить свой план Донбасса.

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"Я надеюсь, что сейчас руководителям фракций представлена ​​последовательность шагов деоккупации, и собираются мысли как это воспринимают представители фракций и политических сил, за которые проголосовали сотни тысяч населения", - сказал Юрчишин.

Украинская правда сообщает , что под стенами парламента собираются националисты.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Украина согласовала "формулу Штайнмайера".