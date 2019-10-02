Зеленский приехал в Раду для переговоров с фракциями: под парламентом собираются протестующие
2 октября, 2019, 11:03
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду и ведет переговоры с главами фракций
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.Нет .
Он предположил, что Зеленский приехал обсудить свой план Донбасса.
Читайте также: Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
"Я надеюсь, что сейчас руководителям фракций представлена последовательность шагов деоккупации, и собираются мысли как это воспринимают представители фракций и политических сил, за которые проголосовали сотни тысяч населения", - сказал Юрчишин.
Украинская правда сообщает , что под стенами парламента собираются националисты.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Украина согласовала "формулу Штайнмайера".
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
-
Читайте также
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-