Лига чемпионов: "Наполи" сенсационно потерял очки в матче против "Генка"
2 октября, 2019, 21:50
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянское "Наполи" сенсационно потерял очки в гостевом матче в Бельгии, против "Генка"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд, 2-й тур
Группа Е
2 октября, Генк, стадион "Люминус Арена"
"Генк" (Бельгия) - "Наполи" (Италия) 0:0
Предупреждение: Ито, 50 - Милик, 65, Руис, 78.
"Генк": Куке, Ито, Саматта, Грошовски, Уронен, Хаджи (Хейнен, 90+2), Берге, Бонгонда (Пейнтсил, 89), Мел, лукум, Куэста.
"Наполи": Мерет, Аллан, Мариу Руй (Малькюи, 33), Кальехон, Руис, Лосано, Эльмас (Мартинес, 58), Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Милик (Льоренте, 72).
- Напомним, в матче 2-го тура Лиги чемпионов испанский "Реал" чуть не проиграл бельгийскому "Брюгге" .
- Украинский игрок "Брюгге" Эдуард Соболь получил вторую по рейтингу оценку в команде, за матч Лиги чемпионов против "Реала".
- 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ донецкий "Шахтер" на выезде победил итальянскую "Аталанту" со счетом 1:2.
- Параллельно, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил хорватский "Динамо" со счетом 2:0.
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