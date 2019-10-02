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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Наполи" сенсационно потерял очки в матче против "Генка"

Лига чемпионов: "Наполи" сенсационно потерял очки в матче против "Генка"


фото: REUTERS
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянское "Наполи" сенсационно потерял очки в гостевом матче в Бельгии, против "Генка"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд, 2-й тур

Группа Е

2 октября, Генк, стадион "Люминус Арена"

"Генк" (Бельгия) - "Наполи" (Италия) 0:0

Предупреждение: Ито, 50 - Милик, 65, Руис, 78.

"Генк": Куке, Ито, Саматта, Грошовски, Уронен, Хаджи (Хейнен, 90+2), Берге, Бонгонда (Пейнтсил, 89), Мел, лукум, Куэста.
 
"Наполи": Мерет, Аллан, Мариу Руй (Малькюи, 33), Кальехон, Руис, Лосано, Эльмас (Мартинес, 58), Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Милик (Льоренте, 72).
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