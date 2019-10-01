"Реал" сенсационно потерял очки в матче ЛЧ против обидчика Динамо
1 октября, 2019, 22:25
В матче 2-го тура ЛЧ испанский "Реал" чуть не проиграл бельгийскому "Брюгге", счет 2: 2
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 2-й тур
Группа A
1 октября Мадрид, стадион "Сантьяго Барнабеу"
"Реал" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия) 2: 2
Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 - Деннис, 9, 39
- 1 октября в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ донецкий "Шахтер" на выезде победил итальянскую "Аталанту" со счетом 1: 2.
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