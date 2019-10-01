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Espreso.tvСпорт"Реал" сенсационно потерял очки в матче ЛЧ против обидчика Динамо

"Реал" сенсационно потерял очки в матче ЛЧ против обидчика Динамо


фото: REUTERS
В матче 2-го тура ЛЧ испанский "Реал" чуть не проиграл бельгийскому "Брюгге", счет 2: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 2-й тур

Группа A

1 октября Мадрид, стадион "Сантьяго Барнабеу"

"Реал" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия) 2: 2

Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 - Деннис, 9, 39

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