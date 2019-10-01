Украинский защитник среди лучших игроков матча ЛЧ "Реал" - "Брюгге"
1 октября, 2019, 23:25
Украинский игрок "Брюгге" Эдуард Соболь получил вторую по рейтингу оценку в команде, за матч ЛЧ против "Реала"
Об этом сообщает WhoScored.
Украинский фланговый защитник "Брюгге" Эдуард Соболь провел качественный матч против мадридского "Реала" (2: 2), в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, и получил вторую по рейтингу оценку в команде.
Авторитетное аналитическое издание WhoScored поставило Соболю 7,6 балла, а лучшим в составе "Брюгге" был только ексгравець "Зари" Деннис Бонавентуре (8,6), который отметился дублем.
- 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ донецкий "Шахтер" на выезде победил итальянскую "Аталанту" со счетом 1: 2.
- Параллельно, в матче 2-го тура ЛЧ испанский "Реал" чуть не проиграл бельгийскому "Брюгге" , счет 2: 2.
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