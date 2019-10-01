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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Манчестер Сити" победил "Динамо", в матче соперников "Шахтера"

Лига чемпионов: "Манчестер Сити" победил "Динамо", в матче соперников "Шахтера"


фото: REUTERS
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил хорватский "Динамо" со счетом 2: 0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 2-й тур

Группа С

1 октября, Манчестер, стадион "Этихад Стейдиум"

"Манчестер Сити" (Англия) - "Динамо" (Хорватия) 2: 0

Голы: Стерлинг, 66, Фоден, 90 + 5

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