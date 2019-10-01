Лига чемпионов: "Манчестер Сити" победил "Динамо", в матче соперников "Шахтера"
1 октября, 2019, 23:57
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил хорватский "Динамо" со счетом 2: 0
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 2-й тур
Группа С
1 октября, Манчестер, стадион "Этихад Стейдиум"
"Манчестер Сити" (Англия) - "Динамо" (Хорватия) 2: 0
Голы: Стерлинг, 66, Фоден, 90 + 5
- 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ донецкий "Шахтер" на выезде победил итальянскую "Аталанту" со счетом 1: 2.
- Также, в матче 2-го тура ЛЧ испанский "Реал" чуть не проиграл бельгийскому "Брюгге" , счет 2: 2.
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