"Шахтер" обыграл "Аталанту" в матче Лиги чемпионов

1 октября, 2019, 21:55

В матче 2-го тура группового этапа ЛЧ донецкий "Шахтер" на выезде победил итальянскую "Аталанту" со счетом 1: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

1 октября состоялся второй матч донецкого "Шахтера" в нынешней Лиге чемпионов. Украинцы выступили в Италии против местной "Аталанты" и оказались сильнее соперника, счет матча - 1: 2.

На 16-й минуте матча арбитр поставил пенальти в ворота донецкого "Шахтера", которое пробивал Йосип Иличич, однако украинский голкипер Андрей Пятов переиграл соперника, осуществив невероятный сейв, это 5-й отраженный пенальти для голкипера в ЛЧ.

Счет во встрече был открыт на 28-й минуте, когда форвард итальянцев Дуван Сапата с близкого расстояния пробил головой мимо голкипера по центру ворот.

Донецкий "Шахтер" сравнял счет в матче на 41-й минуте матча, Жуниор Мораес реализовал выход один на один с голкипером итальянцев Голлини.

Точку в матче поставил Манор Соломон, который заменил Алана Патрика на 69-й минуте. Фактически на последних секундах матча хавбек реализовал свой момент после передачи бразильца Додо.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 2-й тур

1 октября Милан, стадион "Сан-Сиро"

"Аталанта" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 1: 2

Голы: Сапата, 28 - Мораес, 41, Соломон, 90 + 5

"Шахтер": Пятов, Болбат (Додо, 90 + 3), Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Алан Патрик (Соломон, 69), Коваленко, Марлос (Коноплянка, 86), Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Додо, Бондарь, Антонио, Коноплянка, Соломон, Дентиньо.

"Аталанта": Голлини, Толо, Масьелло (Муриель, 68), Паломино, Гомес, где Роон, Кастано, Пашалич, Гатебург (Госенс, 57), Иличич (Малиновский, 57), Сапата.

Запасные: Спортьелло, Кьер, Джимсити, Фройлер, Малиновский, Госенс, Муриель.