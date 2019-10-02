Лига чемпионов: "Боруссия" без проблем победила "Славию" на выезде
2 октября, 2019, 22:09
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" без проблем победила в гостевом матче против "Славии" в Чехии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд, 2-й тур
Группа F
2 октября, Прага, стадион, "Синобу Стейдиум"
"Славия" (Чехия) - "Боруссия" (Германия) 0:2
Голы: Хакими, 35, 89
"Славия": Колар, Говорка, Боржил, Кудела, Цоуфал, Соучек, Станчу (Жаль, 83), Масопуст (Зелени ,, 76), Шевчик, Тецл (ван Бюрен, 59), Олаинка.
"Боруссия": Бюрки, Хуммельс, Хакими (загадать, 90), Аканджи, Пишчек, Дилэйни, Санчо (Азар, 74), Брандт, Витцель, Ройс, Геррейро.
Предупреждение: Шевчик, 45, Говорка, 55 - Пищек, 22.
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