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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Боруссия" без проблем победила "Славию" на выезде

Лига чемпионов: "Боруссия" без проблем победила "Славию" на выезде


фото: REUTERS
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" без проблем победила в гостевом матче против "Славии" в Чехии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд, 2-й тур

Группа F

2 октября, Прага, стадион, "Синобу Стейдиум"

"Славия" (Чехия) - "Боруссия" (Германия) 0:2

Голы: Хакими, 35, 89

"Славия": Колар, Говорка, Боржил, Кудела, Цоуфал, Соучек, Станчу (Жаль, 83), Масопуст (Зелени ,, 76), Шевчик, Тецл (ван Бюрен, 59), Олаинка.

"Боруссия": Бюрки, Хуммельс, Хакими (загадать, 90), Аканджи, Пишчек, Дилэйни, Санчо (Азар, 74), Брандт, Витцель, Ройс, Геррейро.

Предупреждение: Шевчик, 45, Говорка, 55 - Пищек, 22.

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