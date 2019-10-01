Нидерланды обратились к РФ: хотят допросить Цемаха
1 октября, 2019, 18:09
Нидерланды обратились в прокуратуру России с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха
Об этом посол Нидерландов в России Роб Свартбол сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.
"Недавно состоялся обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов теперь обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ней и также собрать возможную информацию от него", - сказал Свартбол.
- Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха.
- 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи .
- В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
- 12 сентября дочь выданного России свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс .
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке