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Espreso.tvМирНидерланды обратились к РФ: хотят допросить Цемаха

Нидерланды обратились к РФ: хотят допросить Цемаха

Нидерланды обратились в прокуратуру России с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха

Об этом посол Нидерландов в России Роб Свартбол сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.

"Недавно состоялся обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов теперь обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ней и также собрать возможную информацию от него", - сказал Свартбол.

  • Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха.
  • 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи .
  • В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
  • 12 сентября дочь выданного России свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс .
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