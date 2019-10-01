Нидерланды обратились к РФ: хотят допросить Цемаха

1 октября, 2019, 18:09

Нидерланды обратились в прокуратуру России с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха

Об этом посол Нидерландов в России Роб Свартбол сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.

"Недавно состоялся обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов теперь обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ней и также собрать возможную информацию от него", - сказал Свартбол.