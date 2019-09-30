Данилюк "ошибся" в декларациях на более чем 3 млн грн, - НАПК
Об этом сообщает пресс служба НАПК.
Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации. Обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных преступлений будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Александр Данилюк, подавая декларации 2015 года (исправленную) и 2016 (исправленную), отметил недостоверные сведения о жилом доме и земельном участке, принадлежащих ему и члену семьи (супруге) на праве общей собственности. Сумма недостоверных сведений в декларациях 2015 года (исправленной) и 2016 (исправленной) составляет более 1,6 млн грн в каждой.
Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, 27 сентября Данилюк подтвердил, что подал заявление об отставке.
- 30 сентября Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны
- Секретарем СНБО он работал с 28 мая .
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