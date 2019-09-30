Данилюк "ошибся" в декларациях на более чем 3 млн грн, - НАПК

30 сентября, 2019, 17:55

НАПК сообщит НАБУ о недостоверных сведениях в декларациях бывшего министра финансов Украины и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка

Об этом сообщает пресс служба НАПК.

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации. Обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных преступлений будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Александр Данилюк, подавая декларации 2015 года (исправленную) и 2016 (исправленную), отметил недостоверные сведения о жилом доме и земельном участке, принадлежащих ему и члену семьи (супруге) на праве общей собственности. Сумма недостоверных сведений в декларациях 2015 года (исправленной) и 2016 (исправленной) составляет более 1,6 млн грн в каждой.

Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.