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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил Данилюка секретарем СНБО

Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО


фото: zn.ua
Президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины

Об этом говорится на сайте президента.

"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

  • Ранее заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сказал, что президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны , но приказа о его назначении на сайте президента не было.
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