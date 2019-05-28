Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО
28 мая, 2019, 16:24
Президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины
Об этом говорится на сайте президента.
"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.
- Ранее заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сказал, что президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны , но приказа о его назначении на сайте президента не было.