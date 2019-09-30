Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО
30 сентября, 2019, 16:55
Президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны
Зеленский подписал соответствующий указ.
"Уволить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа №724/2019 на сайте президента.
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- Напомним, 27 сентября Данилюк подтвердил, что подал заявление об отставке.
- Секретарем СНБО он работал с 28 мая.
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