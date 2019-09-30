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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО

Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО


фото: kmu.gov.ua
Президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны

Зеленский подписал соответствующий указ.

"Уволить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа №724/2019 на сайте президента.

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