Агентство S & P повысило рейтинг Украины до "B"

28 сентября, 2019, 09:55

Международное рейтинговое агентство S & P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B "

Это решение связано с улучшенным макроэкономическим управлением, накоплением валютных резервов, ускорением роста и сокращением бюджетного дефицита, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Новое правительство, похоже, привержено делу сохранения макроэкономической стабильности, либерализации экономики и обеспечения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ)", - считают аналитики агентства.

S & P указывает, что прогноз по рейтингам "стабильный".

"Прогноз отражает наши ожидания того, что новое правительство Украины сохранит макроэкономические реформы последних лет, тогда как экономика восстанавливается, а общий государственный долг по отношению к ВВП снижается. В результате Украина должна сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит ей обеспечить погашение коммерческих долгов до 2020 года ", - говорится в сообщении агентства.

Читайте также: более 200 га в одни руки и без росиян: что предлагает законопроект о рынке земли . Инфографика

Аналитики положительно оценивают намерение нового правительства улучшить бизнес-климат и снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. По мнению агентства, меры могут привести к увеличению объемов иностранных инвестиций в Украину, это будет способствовать росту экономики и уменьшению уязвимости к внешним вызовам.

Дальнейшее повышение рейтинга возможно, если рост экономики и показатели в бюджетном и внешнеэкономическом секторах превысят прогнозы агентства, говорится в документе. S & P также рассматривает возможность повышения суверенных рейтингов, если инфляция приблизится к целевым показателям НБУ, или если кредитование в секторе будет расти и ограничения на движение капитала будут отменены.

В то же время давление на рейтинги в сторону понижения может возрасти, если начнутся перебои с льготным финансированием (МВФ, ВБ, Еврокомиссии и т.п.) или доступ к рынкам капитала в течение следующего года поставит под вопрос способность Украины покрывать большие внешние выплаты.

"Это, в свою очередь, может произойти, если правительство откажется от ключевых реформ", - отмечают аналитики.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, повышение суверенного кредитного рейтинга S & P, вслед за Fitch, означает, что ведущие кредитные рейтинговые агентства мира отмечают прогресс Украины.

"Риски вокруг Украины уменьшаются, и наша страна становится более привлекательной для иностранных инвесторов, способствует уменьшению стоимости заемных средств в бюджет Украины. Мы будем продолжать работать над улучшением бюджетной политики и сохранением макроэкономической стабильности в Украине", - прокомментировала повышения рейтинга руководительница Минфина.