 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАгентство S & P повысило рейтинг Украины до "B"

Агентство S & P повысило рейтинг Украины до "B"


фото: forbes.com
Международное рейтинговое агентство S & P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B "

Это решение связано с улучшенным макроэкономическим управлением, накоплением валютных резервов, ускорением роста и сокращением бюджетного дефицита, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Новое правительство, похоже, привержено делу сохранения макроэкономической стабильности, либерализации экономики и обеспечения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ)", - считают аналитики агентства.

S & P указывает, что прогноз по рейтингам "стабильный".

"Прогноз отражает наши ожидания того, что новое правительство Украины сохранит макроэкономические реформы последних лет, тогда как экономика восстанавливается, а общий государственный долг по отношению к ВВП снижается. В результате Украина должна сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит ей обеспечить погашение коммерческих долгов до 2020 года ", - говорится в сообщении агентства.

Читайте также: более 200 га в одни руки и без росиян: что предлагает законопроект о рынке земли . Инфографика

Аналитики положительно оценивают намерение нового правительства улучшить бизнес-климат и снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. По мнению агентства, меры могут привести к увеличению объемов иностранных инвестиций в Украину, это будет способствовать росту экономики и уменьшению уязвимости к внешним вызовам.

Дальнейшее повышение рейтинга возможно, если рост экономики и показатели в бюджетном и внешнеэкономическом секторах превысят прогнозы агентства, говорится в документе. S & P также рассматривает возможность повышения суверенных рейтингов, если инфляция приблизится к целевым показателям НБУ, или если кредитование в секторе будет расти и ограничения на движение капитала будут отменены.

В то же время давление на рейтинги в сторону понижения может возрасти, если начнутся перебои с льготным финансированием (МВФ, ВБ, Еврокомиссии и т.п.) или доступ к рынкам капитала в течение следующего года поставит под вопрос способность Украины покрывать большие внешние выплаты.

"Это, в свою очередь, может произойти, если правительство откажется от ключевых реформ", - отмечают аналитики.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, повышение суверенного кредитного рейтинга S & P, вслед за Fitch, означает, что ведущие кредитные рейтинговые агентства мира отмечают прогресс Украины.

"Риски вокруг Украины уменьшаются, и наша страна становится более привлекательной для иностранных инвесторов, способствует уменьшению стоимости заемных средств в бюджет Украины. Мы будем продолжать работать над улучшением бюджетной политики и сохранением макроэкономической стабильности в Украине", - прокомментировала повышения рейтинга руководительница Минфина.

  • Правительство Алексея Гончарука, напомним, собирается увеличить ВВП за счет открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения.
  • Продажа пашни начнется с 1 октября 2020 года .
  • Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 сентября, 2019 суббота

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

28 сентября, 2019 суббота

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать