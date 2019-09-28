Агентство S & P повысило рейтинг Украины до "B"
Это решение связано с улучшенным макроэкономическим управлением, накоплением валютных резервов, ускорением роста и сокращением бюджетного дефицита, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"Новое правительство, похоже, привержено делу сохранения макроэкономической стабильности, либерализации экономики и обеспечения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ)", - считают аналитики агентства.
S & P указывает, что прогноз по рейтингам "стабильный".
"Прогноз отражает наши ожидания того, что новое правительство Украины сохранит макроэкономические реформы последних лет, тогда как экономика восстанавливается, а общий государственный долг по отношению к ВВП снижается. В результате Украина должна сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит ей обеспечить погашение коммерческих долгов до 2020 года ", - говорится в сообщении агентства.
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Аналитики положительно оценивают намерение нового правительства улучшить бизнес-климат и снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. По мнению агентства, меры могут привести к увеличению объемов иностранных инвестиций в Украину, это будет способствовать росту экономики и уменьшению уязвимости к внешним вызовам.
Дальнейшее повышение рейтинга возможно, если рост экономики и показатели в бюджетном и внешнеэкономическом секторах превысят прогнозы агентства, говорится в документе. S & P также рассматривает возможность повышения суверенных рейтингов, если инфляция приблизится к целевым показателям НБУ, или если кредитование в секторе будет расти и ограничения на движение капитала будут отменены.
В то же время давление на рейтинги в сторону понижения может возрасти, если начнутся перебои с льготным финансированием (МВФ, ВБ, Еврокомиссии и т.п.) или доступ к рынкам капитала в течение следующего года поставит под вопрос способность Украины покрывать большие внешние выплаты.
"Это, в свою очередь, может произойти, если правительство откажется от ключевых реформ", - отмечают аналитики.
По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, повышение суверенного кредитного рейтинга S & P, вслед за Fitch, означает, что ведущие кредитные рейтинговые агентства мира отмечают прогресс Украины.
"Риски вокруг Украины уменьшаются, и наша страна становится более привлекательной для иностранных инвесторов, способствует уменьшению стоимости заемных средств в бюджет Украины. Мы будем продолжать работать над улучшением бюджетной политики и сохранением макроэкономической стабильности в Украине", - прокомментировала повышения рейтинга руководительница Минфина.
- Правительство Алексея Гончарука, напомним, собирается увеличить ВВП за счет открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения.
- Продажа пашни начнется с 1 октября 2020 года .
- Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду.
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