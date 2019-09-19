Рынок земли откроют с 1 октября 2020 года, - Гончарук
Об этом на конференции "Земля как фактор развития украинского села" сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV
Он рассказал, что изначально планировалось открыть рынок земли с 1 июля следующего года. Но потом в правительстве проконсультировались с людьми, которые обрабатывают землю, и решили перенести запуск на 1 октября следующего года.
"Купить землю будет возможность купить только украинский гражданин или украинская компания", - подчеркнул Гончарук.
Государственную и коммунальную землю можно будет приобрести: они должны быть выставлены на продажу на публичных прозрачных торгах.
"Мы гарантируем право тем, кто сейчас арендует землю, купить ее в первую очередь", - отметил премьер.
Поскольку иностранные компании имеют более широкие и более дешевые ресурсы, Украина за этот год надо работать над удешевлением кредитов, пояснил он:
"Я рассчитываю, что следующим летом процент кредитования будет 11-12%", - сказал Гончарук.
"Мы посмотрим, насколько велик ресурс крупной компании, которая имеет возможность привлекать средства из-за рубежа, оценим этот процент и предоставим мелком фермеру на тех же условиях компенсацию, чтобы он мог конкурировать за покупку участка", - говорит премьер-министр .
Если же эти инструменты не заработают, рынок земле не будут открывать.
Также необходимыми условиями Гончарук назвал усиление Антимонопольного комитета и наведения порядка с земельным кадастром.
В правительстве уже создали прямую бесплатную линию 1545, на которую стоит обращаться в случае возникновения проблем.
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- Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен в Украине еще в 2001 году. С тех пор моратоий многократно продолжали.
- Правительство Гройсмана предлагал создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингов.
- В августе Европейский суд по правам человека признал мораторий нарушением прав человека.
- В начале ноября в Украине произошел первый случай, когда благодаря решению Европейского суда по правам человека удалось обойти мораторий на продажу земель в Украине.
- МВФ заявляет, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
- Ранее во Всемирном банке подсчитали, что отмена моратория и запуск рынка сельскохозяйственной земли позволит Украине увеличить темпы экономического роста на дополнительные 1,6% в год .
- Ранее Зеленский пообещал, что в 2020 году в Украине заработает рынок земли .
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