Рынок земли откроют с 1 октября 2020 года, - Гончарук

19 сентября, 2019, 10:38

Купить землю будет иметь возможность только украинский гражданин или украинская компания

Об этом на конференции "Земля как фактор развития украинского села" сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV

Он рассказал, что изначально планировалось открыть рынок земли с 1 июля следующего года. Но потом в правительстве проконсультировались с людьми, которые обрабатывают землю, и решили перенести запуск на 1 октября следующего года.

"Купить землю будет возможность купить только украинский гражданин или украинская компания", - подчеркнул Гончарук.

Государственную и коммунальную землю можно будет приобрести: они должны быть выставлены на продажу на публичных прозрачных торгах.

"Мы гарантируем право тем, кто сейчас арендует землю, купить ее в первую очередь", - отметил премьер.

Поскольку иностранные компании имеют более широкие и более дешевые ресурсы, Украина за этот год надо работать над удешевлением кредитов, пояснил он:

"Я рассчитываю, что следующим летом процент кредитования будет 11-12%", - сказал Гончарук.

"Мы посмотрим, насколько велик ресурс крупной компании, которая имеет возможность привлекать средства из-за рубежа, оценим этот процент и предоставим мелком фермеру на тех же условиях компенсацию, чтобы он мог конкурировать за покупку участка", - говорит премьер-министр .

Если же эти инструменты не заработают, рынок земле не будут открывать.

Также необходимыми условиями Гончарук назвал усиление Антимонопольного комитета и наведения порядка с земельным кадастром.

В правительстве уже создали прямую бесплатную линию 1545, на которую стоит обращаться в случае возникновения проблем.

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