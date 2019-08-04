Зе-правительство Гончарука собирается до Нового года запустить рынок земли. Готовится жесткий сценарий, - Рыбачук

4 августа, 2019, 21:55

Правительственная команда Владимира Зеленского во главе с Алексеем Гончаруком имеет целью до 31 декабря 2019 утвердить в Верховной Раде законодательство, необходимое для функционирования в Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения, и таким образом выполнить соответствующее требование Международного валютного фонда и Всемирного банка

Об этом заявил известный политический и общественный деятель, руководитель Секретариата президента за Виктора Ющенко Олег Рыбачук в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"Что я слышу от человека, которого называют кандидатом на премьера, от Алексея Гончарука, которого я знаю положительно - мы с ним были в турах, во время того как разворачивали" Силу людей "? Это совсем другое поколение, это люди, которых точно не назовешь классическим украинскими политиками. О чем он говорит сейчас? Он говорит, что они ведут интенсивные переговоры, чтобы в Украине провести, Господи прости, земельную реформу. И причем, провести не просто, а до конца этого года ", - отметил политик .

По его данным, партия "Слуга народа" имеет соответствующие договоренности с Мировым банком, а также ею подготовлено три сценария земельной реформы, путем проведения которой новая власть планирует привлечь крупные инвестиции.

"Гончарук говорит, что радикальный сценарий земельной реформы позволит увеличить ВВП страны на 3% в год. Только земельная реформа! Почти удвоить экономический рост страны. Мягкая же реформа - это 0,5%. Но что-то мне подсказывает, что будут искать наиболее эффективную реформу. Вот уже сейчас на наших глазах происходит. И эти 254 голоса (парламентская фракция "Слуга народа" - ред.), они проглосують ", - добавил Рыбачук.