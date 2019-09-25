Законопроект о рынке земли внесли в Раду

25 сентября, 2019, 17:49

В Верховную Раду Украины внесли законопроект Кабинета министров о рынке земли

Информация об этом опубликована на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа: передан на рассмотрение руководству, направлен на рассмотрение комитета. Таким образом, сейчас над законопроектом работают в комитете.

Законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству. Иностранные граждане смогут получать земли в собственность только по наследству. При этом они обязаны будут продать ее через год со дня вступления в права собственности.

Напомним, Минэкономразвития обнародовало законопроект о рынке земли.