Законопроект о рынке земли внесли в Раду
25 сентября, 2019, 17:49
В Верховную Раду Украины внесли законопроект Кабинета министров о рынке земли
Информация об этом опубликована на сайте парламента.
Последний этап прохождения документа: передан на рассмотрение руководству, направлен на рассмотрение комитета. Таким образом, сейчас над законопроектом работают в комитете.
Законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству. Иностранные граждане смогут получать земли в собственность только по наследству. При этом они обязаны будут продать ее через год со дня вступления в права собственности.
Напомним, Минэкономразвития обнародовало законопроект о рынке земли.
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