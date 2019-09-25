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Espreso.tvОбществоЗаконопроект о рынке земли внесли в Раду

Законопроект о рынке земли внесли в Раду

В Верховную Раду Украины внесли законопроект Кабинета министров о рынке земли
Информация об этом опубликована на сайте парламента.
 
Последний этап прохождения документа: передан на рассмотрение руководству, направлен на рассмотрение комитета. Таким образом, сейчас над законопроектом работают в комитете.
 
Законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству. Иностранные граждане смогут получать земли в собственность только по наследству. При этом они обязаны будут продать ее через год со дня вступления в права собственности.
 
Напомним, Минэкономразвития обнародовало законопроект о рынке земли.
 

 

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