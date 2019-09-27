Сын Байдена ничего не нарушал в Украине, - Луценко
Об этом экс-генпрокурор Юрий Луценко рассказал в интервью The Washington Post.
"С точки зрения украинского законодательства он (Хантер Байден, - Ред.) ничего не нарушил", - заявил он.
Отмечается, что сам Байден-младший отрицает любые правонарушения в Украине.
"Хантер Байден отрицает любые правонарушения, и нет никаких доказательств того, что он был причастен к любым нарушениям закона в своей работе в Украине с крупнейшей частной газовой компанией в стране", - говорится в сообщении издания.
Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
- Белый Дом опубликовал стенограмму: Трамп не давил на Зеленского по поводу семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
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