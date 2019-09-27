Сын Байдена ничего не нарушал в Украине, - Луценко

27 сентября, 2019, 08:14

Сын главного соперника Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Хантер Байден не нарушал никаких законов в Украине

Об этом экс-генпрокурор Юрий Луценко рассказал в интервью The Washington Post.

"С точки зрения украинского законодательства он (Хантер Байден, - Ред.) ничего не нарушил", - заявил он.

Отмечается, что сам Байден-младший отрицает любые правонарушения в Украине.

"Хантер Байден отрицает любые правонарушения, и нет никаких доказательств того, что он был причастен к любым нарушениям закона в своей работе в Украине с крупнейшей частной газовой компанией в стране", - говорится в сообщении издания.

Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.