Стали известны соперники украинских теннисисток на турнире в Пекине
27 сентября, 2019, 12:00
Стали известны имена соперниц Элины Свитолиной и Даяны Ястремской на турнире WTA в Пекине
Об этом сообщает в WTA Insider y twitter.
Состоялась жеребьевка первого раунда престижного турнира WTA Premier Mandatory, который будет проходить в Пекине. Украину на международном соревновании представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова, если пройдет квалификацию.
Соперницей третьей ракетки мира Свитолиной будет уроженка Латвии Анастасия Севастова, которая занимает 19-е место в обновленном рейтинге.
Даяна Ястремская померится силами с француженкой Каролин Гарсия, которая занимает 30-е место по версии WTA.
Main draw @ChinaOpen .- WTA Insider (@WTA_insider) September 27, 2019
Wuhan semifinalist Alison Riske receives a performance bye. pic.twitter.com/69aQ8hsqk0
- 26 сентября украинская теннисистка Марта Костюк разобралась с соперницей Сарой Эррани в 1/8 финала турнира ITF, в Валенсии
- Добавим, что 26 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина без шансов уступила американке Элисон Риск в четвертьфинале турнира WTA в Китае.
- Напомним, 26 сентября в четвертьфинале турнира WTA в Китае другая украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила седьмой ракетке мира Петре Квитовой из Чехии.
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