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Espreso.tvСпортСтали известны соперники украинских теннисисток на турнире в Пекине

Стали известны соперники украинских теннисисток на турнире в Пекине


фото: REUTERS
Стали известны имена соперниц Элины Свитолиной и Даяны Ястремской на турнире WTA в Пекине

Об этом сообщает в WTA Insider y twitter.

Состоялась жеребьевка первого раунда престижного турнира WTA Premier Mandatory, который будет проходить в Пекине. Украину на международном соревновании представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова, если пройдет квалификацию.

Соперницей третьей ракетки мира Свитолиной будет уроженка Латвии Анастасия Севастова, которая занимает 19-е место в обновленном рейтинге.

Даяна Ястремская померится силами с француженкой Каролин Гарсия, которая занимает 30-е место по версии WTA.

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