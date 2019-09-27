Стали известны соперники украинских теннисисток на турнире в Пекине

27 сентября, 2019, 12:00

Стали известны имена соперниц Элины Свитолиной и Даяны Ястремской на турнире WTA в Пекине

Об этом сообщает в WTA Insider y twitter.

Состоялась жеребьевка первого раунда престижного турнира WTA Premier Mandatory, который будет проходить в Пекине. Украину на международном соревновании представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова, если пройдет квалификацию.

Соперницей третьей ракетки мира Свитолиной будет уроженка Латвии Анастасия Севастова, которая занимает 19-е место в обновленном рейтинге.

Даяна Ястремская померится силами с француженкой Каролин Гарсия, которая занимает 30-е место по версии WTA.