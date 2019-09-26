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Espreso.tvСпортСвитолина провалилась в четвертьфинале турнира WTA в Китае

Свитолина провалилась в четвертьфинале турнира WTA в Китае


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина без шансов уступила американке Элисон Риск в четвертьфинале турнира WTA в Китае

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче 1/4 финала соревнований WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане, с призовым фондом $2,8 млн, Свитолина неожиданно уступила 35-й ракетке мира Элисон Риск. Украинка, которая идет в рейтинге WTA третьей, проиграла 1:6, 3:6.

Турнир WTA в Ухане

1/4 финала

26 сентября

Элисон Риск (США) - Элина Свитолина (Украина) 6:1, 6:3

  • Напомним, 26 сентября в четвертьфинале турнира WTA в Китае другая украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила седьмой ракетке мира Петре Квитовой из Чехии.

 

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