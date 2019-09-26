Свитолина провалилась в четвертьфинале турнира WTA в Китае
26 сентября, 2019, 17:11
Украинская теннисистка Элина Свитолина без шансов уступила американке Элисон Риск в четвертьфинале турнира WTA в Китае
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В матче 1/4 финала соревнований WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане, с призовым фондом $2,8 млн, Свитолина неожиданно уступила 35-й ракетке мира Элисон Риск. Украинка, которая идет в рейтинге WTA третьей, проиграла 1:6, 3:6.
Турнир WTA в Ухане
1/4 финала
26 сентября
Элисон Риск (США) - Элина Свитолина (Украина) 6:1, 6:3
. @ Riske4rewards claims the first set over Svitolina 6-1 at @wuhanopentennis #WuhanOpen pic.twitter.com/QXPdsxFEq8- WTA (@WTA) September 26, 2019
- Напомним, 26 сентября в четвертьфинале турнира WTA в Китае другая украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила седьмой ракетке мира Петре Квитовой из Чехии.
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