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Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка Ястремская остановились в шаге от полуфинала турнира WTA

Украинская теннисистка Ястремская остановились в шаге от полуфинала турнира WTA


фото: twitter
В четвертьфинале турнира WTA в Китае Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила седьмой ракетке мира Петре Квитовой из Чехии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На соревнованиях WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане, с призовым фондом $2,8 млн, Ястремская остановилась в четвертьфинале. Украинка, которая занимает двадцать седьмое место в мировом рейтинге, проиграла Петре Квитовой - 2:6, 4:6.

Сегодня за выход в полуфинал поборется еще одна украинка: Элина Свитолина, встретится с американкой Элисон Риск.

Турнир WTA в Ухане

1/4 финала

26 сентября

Петра Квитова (Чехия) - Даяна Ястремская (Украина) 6:2, 6:4

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