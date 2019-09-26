Украинская теннисистка Ястремская остановились в шаге от полуфинала турнира WTA
26 сентября, 2019, 15:39
В четвертьфинале турнира WTA в Китае Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила седьмой ракетке мира Петре Квитовой из Чехии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На соревнованиях WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане, с призовым фондом $2,8 млн, Ястремская остановилась в четвертьфинале. Украинка, которая занимает двадцать седьмое место в мировом рейтинге, проиграла Петре Квитовой - 2:6, 4:6.
Сегодня за выход в полуфинал поборется еще одна украинка: Элина Свитолина, встретится с американкой Элисон Риск.
Турнир WTA в Ухане
1/4 финала
26 сентября
Петра Квитова (Чехия) - Даяна Ястремская (Украина) 6:2, 6:4
. @Petra_Kvitova returns to the @wuhanopentennis semifinals with a 6-2, 6-4 victory over Yastremska. #WuhanOpen pic.twitter.com/bn6PSMo7BT- WTA (@WTA) September 26, 2019
- 25 сентября Даяна Ястремская победила американку Кристину Макхейл в 1/16 финала турнира WTA в Китае.
- 25 сентября другая украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у титулованной россиянки Светланы Кузнецовой в 1/8 финала турнира WTA в китайском Ухане.
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
-
Читайте также
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев