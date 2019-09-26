Украинская теннисистка Ястремская остановились в шаге от полуфинала турнира WTA

26 сентября, 2019, 15:39

В четвертьфинале турнира WTA в Китае Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила седьмой ракетке мира Петре Квитовой из Чехии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На соревнованиях WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане, с призовым фондом $2,8 млн, Ястремская остановилась в четвертьфинале. Украинка, которая занимает двадцать седьмое место в мировом рейтинге, проиграла Петре Квитовой - 2:6, 4:6.

Сегодня за выход в полуфинал поборется еще одна украинка: Элина Свитолина, встретится с американкой Элисон Риск.

Турнир WTA в Ухане

1/4 финала

26 сентября

Петра Квитова (Чехия) - Даяна Ястремская (Украина) 6:2, 6:4