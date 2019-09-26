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Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка продолжает побеждать на турнире в Испании

Украинская теннисистка продолжает побеждать на турнире в Испании


фото: btu.org.ua
Украинская теннисистка Марта Костюк разобралась с соперницей Сарой Эррани в 1/8 финала турнира ITF, в Валенсии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/4 финала турнира ITF, в Валенсии, благодаря победе над 32-летней итальянкой Сарой Эррани со счетом - 6:2, 6:4

Следующей соперницей юной украинском в четвертьфинале будет 28-летняя представительница Нидерландов Аранча Рус.

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