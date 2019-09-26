Украинская теннисистка продолжает побеждать на турнире в Испании
26 сентября, 2019, 19:30
Украинская теннисистка Марта Костюк разобралась с соперницей Сарой Эррани в 1/8 финала турнира ITF, в Валенсии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/4 финала турнира ITF, в Валенсии, благодаря победе над 32-летней итальянкой Сарой Эррани со счетом - 6:2, 6:4
Следующей соперницей юной украинском в четвертьфинале будет 28-летняя представительница Нидерландов Аранча Рус.
- 25 сентября украинская теннисистка Марта Костюк без проблем разобралась с соперницей Мэнди Минелли в стартовом матче турнира ITF.
- Добавим, что 26 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина без шансов уступила американке Элисон Риск в четвертьфинале турнира WTA в Китае.
- Напомним, 26 сентября в четвертьфинале турнира WTA в Китае другая украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила седьмой ракетке мира Петре Квитовой из Чехии.
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