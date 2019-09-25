 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка стартовала с победы на турнире в Испании

Украинская теннисистка стартовала с победы на турнире в Испании


фото: WTT
Украинская теннисистка Марта Костюк без проблем разобралась с соперницей Мэнди Минеллой в стартовом матче турнира ITF, в Валенсии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом поединке турнира ITF (Международная Теннисная Федерация) в Валенсии, 17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк уверенно победила соперницу из Люксембурга 33-летнюю Сэнди Минелли - 6: 3, 6: 1.

Соперницей украинки в следующем матче будет победительница встречи Ришель Хогенкамп (Нидерланды) - Сара Эррани (Италия).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать