Украинская теннисистка стартовала с победы на турнире в Испании
25 сентября, 2019, 20:20
Украинская теннисистка Марта Костюк без проблем разобралась с соперницей Мэнди Минеллой в стартовом матче турнира ITF, в Валенсии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первом поединке турнира ITF (Международная Теннисная Федерация) в Валенсии, 17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк уверенно победила соперницу из Люксембурга 33-летнюю Сэнди Минелли - 6: 3, 6: 1.
Соперницей украинки в следующем матче будет победительница встречи Ришель Хогенкамп (Нидерланды) - Сара Эррани (Италия).
- 25 сентября Даяна Ястремская встретится с чешкой Петрой Квитовой в 1/4 финале престижного турнира WTA.
- 22 мая 16-летняя украинка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации.
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