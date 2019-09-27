 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Ворскла": где и когда смотреть матч чемпионата Украины

"Шахтер" - "Ворскла": где и когда смотреть матч чемпионата Украины


фото: shakhtar.com
Сегодня в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" принимает "Ворсклу"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Перед сегодняшней игрой "Шахтер" в активе 24 пункта и занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Ворскла" набрала 7 очков и занимает 10 место.

Чемпионат Украины

9-й тур

27 сентября

"Шахтер" - "Ворскла"

Харьков, стадион "Металлист"

Начало - 19:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

27 сентября, 2019 пятница

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать