Встреча Зеленского с Трампом в мимике, жестах и эмоциях
26 сентября, 2019, 12:30
Первая встреча украинского президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в фотографиях
25 сентября на полях семьдесят четвертой сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Встреча проходила на фоне скандала, который развернулся в США как раз через разговор по телефону этих лидеров государств два месяца назад - 25 июля.
Учитывая общественный резонанс, Дональд Трамп 25 сентября обнародовал стенограмму этого разговора. А 26 сентября был рассекречен текст жалобы анонимного разведчика на разговор Трампа с Зеленским.
В Конгрессе же США начали процедуру импичмента президента.
Фото: Reuters
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