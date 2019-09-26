Рассекречен текст жалобы анонимного разведчика на разговор Трампа с Зеленским, - CNN
Об этом сообщает CNN .
По данным источников телеканала, текст жалобы может быть обнародован уже в четверг.
"Да, он был рассекречен с минимальными изменениями, но еще не опубликован. Мы ожидаем, что это произойдет утром", - сказал собеседник телеканала.
Первыми рассекреченным текстом ознакомились члены Спецкомитета по разведке Палаты представителей и Сената.
Демократ Адам Шифф, ознакомившись с документом, заявил, что эти сведения вызывают "крайнее беспокойство".
Мысли же республиканцев разделились. Одни сказали, что жалоба не способна навредить Трампу, другие же вовсе отказались что-либо говорить по этому поводу.
Жалоба сотрудника спецслужб на Трампа поступила сначала генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону.
СМИ сообщали, что обещание, данное Трампом во время телефонного разговора с неназванным иностранным лидером, заставило сотрудника американской разведки подать официальную жалобу.
Вскоре выяснилось, что разговор, который насторожила разведку, Трамп проводил с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, что Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019 года.
Во время разговора Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
-
Читайте также
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев