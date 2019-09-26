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Espreso.tvМирРассекречен текст жалобы анонимного разведчика на разговор Трампа с Зеленским, - CNN

Рассекречен текст жалобы анонимного разведчика на разговор Трампа с Зеленским, - CNN


фото: reuters
В США рассекретили текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским

Об этом сообщает CNN .

По данным источников телеканала, текст жалобы может быть обнародован уже в четверг.

"Да, он был рассекречен с минимальными изменениями, но еще не опубликован. Мы ожидаем, что это произойдет утром", - сказал собеседник телеканала.

Первыми рассекреченным текстом ознакомились члены Спецкомитета по разведке Палаты представителей и Сената.

Телеканал отмечает, что демократы, которые читали документ, заявили, что это подтверждает приверженность их расследования относительно Трампа.

Демократ Адам Шифф, ознакомившись с документом, заявил, что эти сведения вызывают "крайнее беспокойство".

Мысли же республиканцев разделились. Одни сказали, что жалоба не способна навредить Трампу, другие же вовсе отказались что-либо говорить по этому поводу.

Жалоба сотрудника спецслужб на Трампа поступила сначала генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону.

СМИ сообщали, что обещание, данное Трампом во время телефонного разговора с неназванным иностранным лидером, заставило сотрудника американской разведки подать официальную жалобу.

Вскоре выяснилось, что разговор, который насторожила разведку, Трамп проводил с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019 года.

Во время разговора Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

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