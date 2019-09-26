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Espreso.tvОбществоУкраина должна обнародовать свою стенограмму разговора Зеленского с Трампом, - Гончаренко

Украина должна обнародовать свою стенограмму разговора Зеленского с Трампом, - Гончаренко


фото: frontnews
Офис президента Украины должен обнародовать разговор президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом

Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире Еспресо.TV

"Украинский народ не хуже американского. Если этот разговор стала публичным, если его читает весь мир, мы должны увидеть украинскую версию. Ибо, насколько я понимаю, он разговаривал с Трампом на украинском через переводчика. Возможно мы увидим в нашей версии стенограммы другие слова или пункты ", - отметил Гончаренко.

По словам народного депутата, Украина попала впросак.

"Мы попали в беду - это факт. Президент допустил фактическое вовлечение Украины в часть истории о выборах в Америке. Европейские партнеры обидятся лично на Зеленского, но это не его будет личная проблема, а всей Украины. Мы на весь мир заявили, что генпрокурор на 100% человек президента. Мы знали об этом, но зачем кричать на весь мир ", - пояснил он.

  • Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
  • Белый Дом опубликовал стенограмму : Трамп не давил на Зеленского о семье Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
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