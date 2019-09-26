Сенцов о Крыме: правильные вещи делались насильно, а ростки сепаратизма вовремя не пресекли

26 сентября, 2019, 14:01

Олег Сенцов отметил, что то, что дало ростки сепаратизма и так называемом "русскому миру", не было вовремя остановлено властью

Об этом режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил в интервью " Крым. Реалии".

"Никогда он не был до конца украинским", - сказал Сенцов о Крыме, отвечая на вопрос, был полуостров ориентирован на Россию.

По мнению режиссера, Украина вели не совсем правильную политику в Крыму.

"Некоторые вещи делались насильно и неправильно, а какие-то вещи, которые надо было прекращать, которые дали ростки сепаратизма и так называемого" русского мира ", напротив, не были вовремя пресечены. То есть, хорошие, правильные вещи делались, но немножко насильно, официально и не из душой. А вещи, которые были опасны, не прекращались. Но это политика государства, больше никого обвинять. Люди живут так, как им комфортно жить, и все ", - отметил он.

Сенцов добавил, что эти двадцать с лишним лет показали, что Россия оказалась комфортнее, чем Украина, к сожалению.

"Это факт. Можно его отрицать, но так и есть", - добавил режиссер.