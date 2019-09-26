Сенцов о Крыме: правильные вещи делались насильно, а ростки сепаратизма вовремя не пресекли
Об этом режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил в интервью " Крым. Реалии".
"Никогда он не был до конца украинским", - сказал Сенцов о Крыме, отвечая на вопрос, был полуостров ориентирован на Россию.
По мнению режиссера, Украина вели не совсем правильную политику в Крыму.
"Некоторые вещи делались насильно и неправильно, а какие-то вещи, которые надо было прекращать, которые дали ростки сепаратизма и так называемого" русского мира ", напротив, не были вовремя пресечены. То есть, хорошие, правильные вещи делались, но немножко насильно, официально и не из душой. А вещи, которые были опасны, не прекращались. Но это политика государства, больше никого обвинять. Люди живут так, как им комфортно жить, и все ", - отметил он.
Сенцов добавил, что эти двадцать с лишним лет показали, что Россия оказалась комфортнее, чем Украина, к сожалению.
"Это факт. Можно его отрицать, но так и есть", - добавил режиссер.
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