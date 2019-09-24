Сенцов едет в Европу, чтобы рассказать миру об украинских политзаключенных, которые до сих пор в РФ

24 сентября, 2019, 14:14

Освобожденный из плена РФ украинский режиссер и писатель Олег Сенцов поедет по городам Европы, где планирует рассказывать о политзаключенных, которые остаются в России

Об этом он рассказал в интервью Крим.Реалии

"Глобально я буду делать все, что в моих силах для освобождения наших ребят. В узком смысле своей работы, борьбы и в широком - до тех пор, пока от нас Россия, как сказал Подервянский, но он сказал немного грубо, не отстанет" - сказал Сенцов.

По его словам, он хочет использовать свою медийность, чтобы помочь заключенным украинцам выйти из российских тюрем.

"Сейчас пока у меня есть мое имя и мой голос, и сейчас я это делаю. Сейчас я послезавтра (25 сентября, - ред,) еду в Берлин и встречаться с людьми. Я еду 1 октября в Страсбург, и у меня еще поездки - Лондон, Европа и многое. Я и здесь встречаюсь. Я не очень это афиширую ", - сказал Сенцов.