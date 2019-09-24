 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСенцов едет в Европу, чтобы рассказать миру об украинских политзаключенных, которые до сих пор в РФ

Сенцов едет в Европу, чтобы рассказать миру об украинских политзаключенных, которые до сих пор в РФ

Освобожденный из плена РФ украинский режиссер и писатель Олег Сенцов поедет по городам Европы, где планирует рассказывать о политзаключенных, которые остаются в России

Об этом он рассказал в интервью Крим.Реалии

"Глобально я буду делать все, что в моих силах для освобождения наших ребят. В узком смысле своей работы, борьбы и в широком - до тех пор, пока от нас Россия, как сказал Подервянский, но он сказал немного грубо, не отстанет" - сказал Сенцов.

По его словам, он хочет использовать свою медийность, чтобы помочь заключенным украинцам выйти из российских тюрем.

"Сейчас пока у меня есть мое имя и мой голос, и сейчас я это делаю. Сейчас я послезавтра (25 сентября, - ред,) еду в Берлин и встречаться с людьми. Я еду 1 октября в Страсбург, и у меня еще поездки - Лондон, Европа и многое. Я и здесь встречаюсь. Я не очень это афиширую ", - сказал Сенцов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать